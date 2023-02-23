24-летний блоггер из Киева украл 340 тысяч гривен, которые донатили на ВСУ
Источник:Киевская городская прокуратура
Украинские спецслужбы продолжают искоренять внутреннего врага. В рамках таких действий прокуратура Киева сообщила о подозрении блогеру, укравшему более 300 тысяч гривен для ВСУ.
Злоумышленником оказался житель столицы. Его подозревают в мошенническом завладении средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины.
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Подробности инцидента
По информации следствия, у подозреваемого был личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ. Блогер узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в своих интересах.
Получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта, мужчина начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, за свой счет.
Таким образом он присвоил 340 тысяч гривен. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, полученные преступным путем.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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- Недавно СБУ посетила монастырь УПЦ МП. Там спецслужба задержала приспешника врага, которым оказался столичный блоггер, основатель так называемого "русского клуба". Он занимался подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.
- Кроме того, в Винницкой области силовики арестовали мужчину, вербовавший бывших заключенных вступать в ряды частной военной "элитной" компании "Вагнера". Ему грозит лишение свободы по статье о государственной измене.
- В Черкасской области сообщили о подозрении руководителю епархии УПЦ Московского патриархата. Митрополит распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.
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