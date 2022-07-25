Владельцы – российские чиновники: в Киеве арестовали часть ТРЦ
Источник:Национальная полиция
Полиция наложила арест на часть торгово-развлекательного центра в Киеве, владельцами которого являются члены российского правительства. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1,2 миллиарда гривен.
Речь идет о ТРЦ "Мармелад" на Борщаговке. Интересно, что официальный сайт ТРЦ ведется полностью на русском без возможности перевода на украинский.
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Более половины акций ТРЦ принадлежат россии
Работники Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины установили, что фактическими владельцами части торгово-развлекательного центра "Мармелад" являются чиновники российской федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.
Таким образом, прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины.
С целью сохранения вышеуказанного имущества и невозможности совершения субъектом хозяйствования действий в ущерб государственной безопасности Украины Соломенский районный суд города Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. кв. общей стоимостью более 1,2 млрд грн,
– говорится в сообщении.
На днях СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми руководили из россии
Служба безопасности Украины арестовала больше активов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Суд наложил арест на:
- корпоративные права ООО, уставный капитал которой 38 миллионов гривен,
- банковские счета – 1,3 миллиона гривен,
- земельные участки площадью 3 и 5 гектаров,
- помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров.
Установлено, что благодаря уже арестованной ООО семья отмывала российские деньги.
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