Благодаря "магам-энергетикам" Киев возвращается к плановым графикам отключения света

Из-за ночных атак россиян на энергообъекты Украины в столице ввели экстренные отключения света 11 ноября. Однако, благодаря интенсивной работе энергетиков, к 12:00 город вернулся к плановым графикам.

Об этом рассказал директор компании Yasno Сергей Коваленко. Об актуальных графиках отключений можно узнать в материале 24 канала.

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В Киеве возобновили плановый график отключения света на 11 ноября

Сергей Коваленко в одной из своих соцсетей написал, что энергетикам удалось вернуть столицу к плановым отключениям. Ранее директор компании Yasno сообщил, что из-за новых нападений россиян на критически важную инфраструктуру, придется применить экстренные отключения света в значительных объемах.

С 12 часов по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу,

– написал Сергей Коваленко.

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Украина может рассчитывать на помощь в энергетической сфере от ЕС

Оккупанты наносят мощные удары по энергосистеме страны. Если они будут продолжать делать это и дальше, это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина может рассчитывать на поставки электроэнергии от ЕС при необходимости. Она отметила, что еще в марте Евросоюз синхронизировал украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы.

Благодаря этому, Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Несмотря на это, стоит отметить, что свет на европейском рынке в разы дороже украинского.

Кроме того, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркнул, что организация импорта тоже может вызвать затруднения. Ведь как это сделать, если инфраструктура повреждена, остается вопросом.

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