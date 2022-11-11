Про це розповів директор компанії Yasno Сергій Коваленко. Про актуальні графіки відключень можна дізнатися у матеріалі 24 каналу.

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У Києві відновили плановий графік відключення світла на 11 листопада

Сергій Коваленко в одній зі своїх соцмереж написав, що енергетикам вдалося повернути столицю до планових відключень. Раніше директор компанії Yasno повідомив, що через нові напади росіян на критично важливу інфраструктуру, доведеться застосувати екстрені відключення світла у значних обсягах.

З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу,

– написав Сергій Коваленко.

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Україна може розраховувати на допомогу в енергетичній сфері від ЄС

Окупанти завдають потужних ударів по енергосистемі країни. Якщо вони продовжуватимуть робити це й надалі, це спричинить гострий дефіцит електроенергії.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна може розраховувати на поставки електроенергії від ЄС за потреби. Вона зазначила, що ще у березні Євросоюз синхронізував українську енергомережу з мережею континентальної Європи.

Завдяки цьому Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. Попри це, варто зазначити, що світло на європейському ринку в рази дорожче від українського.

Крім того, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук наголосив, що організація імпорту теж може викликати труднощі. Адже як саме це зробити, якщо інфраструктура пошкоджена, залишається питанням.

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