В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна 3 этажа: прокуратура начала расследование

На Позняках двухлетняя девочка выпала из окна 3 этажа, когда играла. Ребенок выжил.

Сообщается, что в этот момент родители были пьяны и спали. В отношении них открыто производство, а Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

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Ребенок выпал из окна

Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о несчастном случае в Дарницком районе Киева. Из окна балкона третьего этажа выпал малолетний ребенок.

Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что в квартире находились родители малолетней, которые были пьяны и в этот момент спали. 2-летняя девочка, играя, самостоятельно вылезла на стул на балконе и, наклонившись, выпала из окна,

– сообщили в полиции.

Ребенок выжил – последствия не стали фатальными из-за того, что под окнами дома зеленый газон. Девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу. К счастью, малышка не получила серьезных повреждений.

Фото с места, где произошел инцидент / полиция Киева

Правоохранители начали уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Прокуратура начала досудебное расследование. Также информацию об инциденте передали в социальные службы для осуществления контроля за семьей.

В Киевской прокуратуре также отметили, что семья, которая состоит из отца, матери и трех несовершеннолетних детей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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