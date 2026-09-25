В Киеве дрон врезался в многоэтажный дом: есть пострадавший

Российские войска продолжают терроризировать Украину. Утром 25 сентября под обстрел попал Киев. Там вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом.

О последствиях сообщают местные власти.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего отметим, что за несколько минут до 8 утра в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА. Воздушные силы предупреждали о реактивном дроне над столицей.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе города беспилотник попал в многоэтажку. В КМВА добавили, что экстренные службы выехали на место инцидента.

Уже в 8.26 дали отбой тревоги. Также позже стало известно об одном пострадавшем в результате падения БпЛА

Следует заметить, что дроновый обстрел продолжается почти непрерывно. Оперативно следить за передвижением вражеских воздушных целей вы можете в хронологии 24 канала.

Где еще фиксировались последствия российских атак?

Враг ударил по медучреждению в Запорожье. Сообщалось, что там эвакуировали 5 человек. Предварительно один человек получил легкие травмы. Кроме того, оккупанты избивали и по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины.

В целом же в течение ночи Киев пережил еще один обстрел: в Соломенском районе дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 4 этажа. Также из-за падения БПЛА загорелась территория возле нежилого здания, пострадавший. В Подольском районе горело шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.