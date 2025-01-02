На Выдубичах в Киеве грузовик протаранил забор и слетел с моста

Опасное происшествие произошло утром в Киеве. Там грузовик упал с моста.

2 января в сети написали о том, что на Выдубичах грузовой автомобиль протаранил забор и упал с моста. В комментарии 24 Каналу пресс-служба столичной полиции подтвердила эту информацию.

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Что известно

Там отметили, что предварительно водитель не справился с управлением. Сам водитель жив, ему оказывают медицинскую помощь.

В СМИ уточняют, что в результате инцидента повреждена часть моста и забор. На месте работают сотрудники полиции и ГСЧС. Сейчас там затруднено движение транспорта, однако не перекрыто.

В ГСЧС тем временем рассказали, что о ДТП на съезде с Южного моста стало известно около 06:45.

По предварительной информации, в результате плохого самочувствия водитель грузового автомобиля "Volvo" не справился с управлением и опрокинулся с моста. Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался. Пожарные совершили смыв горючего с проезжей части,

– говорится в заявлении службы.

Грузовик вылетел с моста / Фото Киев24

Напомним, что рейсовый автобус сообщением Мукачево – Барбово, следовавший по маршруту, в какой-то момент съехал с дороги в кювет и опрокинулся вверх колесами.