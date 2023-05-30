По всей Украине аварийно выключили свет: что говорят в ДТЭК
Сегодня, 30 мая, в Киеве, Харькове, Днепре и других городах аварийно выключили свет. Причины аварийных отключений объяснили в ДТЭК.
Отключение в Киеве
Свет в столице аварийно выключен в 12:28. Отключения коснулись Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Оболонского, Дарницкого районов. Выключение ввели также и в области.
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В ДТЭК отметили, что в столице произошли аварийные отключения В частности, проблемы со светом есть в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах и области.
Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников.
15 домов, которые еще остаются обесточенными, должны переключить к альтернативным источникам до 14:30.
После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.
В части районов Харькова нет света
Свет и интернет исчезли около 13.30 30 мая также и в некоторых районах Харькова. Также сообщают и о проблемах с водоснабжением из-за отсутствия света.
Об исчезновении электроэнергии и интернета в Слободском, Индустриальном, Киевском районах города сообщает Суспільне Харьков.
В Днепре экстренные отключения света
30 мая на Днепропетровщине происходят экстренные отключения электроэнергии, сообщили в компании ЦЭК.
В компании отметили, что напряжение на сети пока не подается. Также сообщается, что в некоторых районах Павлограда пропала электроэнергия.
Обесточивание на Полтавщине
Об обесточивании впоследствии сообщили и в Полтавской области. В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что превентивные меры были применены для сбалансирования системы.
"Сегодня, 30 мая, сработала автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в электросетях 110-150 кВ, из-за чего часть Полтавской области осталась без электроэнергии", – говорится в сообщении.
Автоматическая частотная разгрузка – это отключение части потребителей при снижении частоты в электрических сетях ниже допустимого уровня.
Отключения происходят по всей стране: причина
Обновление. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что с 13:28 по всей стране происходят отключение света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.
Отмечают, что причины понижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго". По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставило разрешение на возобновление электроснабжения.Важно! По состоянию на утро 30 мая в Минэнерго сообщали, что в Украине достаточно производимой электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, но из-за непогоды и обстрелов есть отключение света в семи областях.
Подробно о состоянии энергосистемы после атаки 30 мая
Попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате ночной атаки дронами не было. В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено шесть населенных пунктов.
"Без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях", – говорится в сообщении.
Из-за обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Кроме этого, есть обесточивание потребителей из-за непогоды – в Запорожской области без света 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31.