Ночные тревоги в Украине: враг атаковал "Калибрамы", Харьков и Запорожье под ударами С-300

В ночь на 10 февраля в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога. Причиной стал запуск врагом ракет, в частности со стороны Крыма.

Масштабная воздушная тревога началась в большинстве областей Украины примерно в 4 утра. Россияне атаковали крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами С-300. Также была зафиксирована активность авиации.

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Россияне атакуют "Калибрами" и С-300

По данным мониторинговой группы Monitor, оккупанты начали ракетную атаку, запустив крылатые ракеты "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. О взрывах на 4:15 сообщают в Днепропетровской и Запорожской областях.

По предварительной информации, в Запорожской области силы ПВО успешно сбили 2 ракеты.

Также воздушное командование "Восход" подтвердило успешное сбивание враждебных целей на Днепропетровщине и опубликовало короткое видео со сбитыми ночью дронами. Сообщают также о по меньшей мере 1 сбитой ракете.

ПВО сбила ракету на Днепропетровщине: смотрите видео

Массированный удар с С-300 по Харькову.

В то же время, по меньшей мере, 6 взрывов прогремели в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел области и призвал граждан находиться в укрытиях. Вероятно, оккупанты наносят удары ракетами С-300. По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет. В результате вражеских прилетов возникли пожары, в некоторых районах перебои со светом.

В 4.35 мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры, поэтому в Харькове возможны перебои с поставкой воды, тепла и электричества. Информацию о пострадавших уточняют, на местах ли прилетов работают соответствующие службы.

Оккупанты бьют по Запорожью

Также о взрывах сообщается и в Запорожье. Россияне атакуют город ракетами С-300, запускаемыми с временно оккупированной территории области.

По состоянию на 4:52, информации от власти о ситуации в городе нет.

Ночью враг атаковал дронами

Поздним вечером 9 февраля на Востоке прозвучали сирены из-за угрозы атаки дронами. Впоследствии тревоги расползлись на Юг и Центр. Иранские беспилотники были замечены в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. По предварительным данным, по всем целям успешно отработало ПВО.

Важно! Россия – страна террорист, атакующая жилые дома, школы, больницы, энергообъекты и т.д. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги. Предугадать, куда будет атаковать враг – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки ракет после успешной работы ПВО. Поэтому берегите себя и находитесь в укрытиях!



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