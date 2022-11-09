В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Источник:Ємапа
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Людей просят перейти в укрытие.
Первые сообщения о тревогах 9 ноября начали появляться в 12:07. По состоянию на 13:00 вся Украина, кроме временно оккупированного Крыма, стала "оранжевой".
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Карта воздушных тревог по состоянию на 13:00 / Скриншот ЄМапа
В Беларуси подняли истребители
В телеграмм-канале "Белорусский Гаюн", который мониторит военную активность в Беларуси, сообщили о взлете истребителя МиГ-31К.
Враждебная активность в воздушном пространстве Беларусь:
- 12:55 Мачулищи. Взлет МиГ-31К.
- 12:57 Барановичи. Взлет истребителя.
- 13:13 Солигорск. Пролет истребителя. Направление – юго-восток.
- 13:14 Барановичи. Взлет истребителя.
- 13:20 Несвиж. Летел истребитель в сторону востока.
- 13:21 Глуск. Летел истребитель. Направление – юго-восток.
Где и сколько авиатехники разместил враг
- Российская авиация рассредоточена примерно на 40 аэропортах: в оккупированном Крыму, России и Белоруссии. В то же время в Беларуси только недавно появились самолеты класса МиГ-31К.
- Беларусь предоставила России свою территорию не только для вторжения в Украину, но и бомбардировки украинских городов.
- Согласно данным разведки, в России осталось 120 ракет "Искандер". При этом такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.
Интересно – сколько ракет осталось в России: смотрите видео
Силы ПВО защищают украинское небо
В то же время Украина получает все больше систем воздушной обороны, поэтому защита нашего неба становится все более надежной. Воздушные силы ВСУ метко сбивают вражеские цели и оберегают мирное население, объекты инфраструктуры от ударов российской авиации.
7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.