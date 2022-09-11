По всей Украине – воздушная тревога: вероятны запуски ракет из Черного и Каспийского морей

11 сентября 2022 , 19:15
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Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Вероятно, ракеты будут запускать из Черного и Каспийского морей.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, сообщает 24 канал. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе маленькие дети.

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В Украине раздаются сирены

Около 19:00 в украинских городах начали раздаваться сирены из-за угрозы очередного вражеского обстрела. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Хмельницкой области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Ровненской области;
  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Закарпатской области;
  • Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 159 дней назад.

Сирены не звучали только во временно оккупированном россиянами Крыму.

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Есть вероятность запуска ракет из Черного и Каспийского морей

 

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Автор: Ольга Котів