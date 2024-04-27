В Украине – отбой тревоги, но фиксируют взлет Ту-95
Российские оккупанты не дают покоя украинцам, подвергая опасности жизни людей. Важно не пренебрегать опасностью и спускаться в укрытие.
В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога. Больше о ракетной опасности и выпущенных врагом целях читайте в материале 24 Канала.
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Отбои начали распространяться по Украине. Мониторинговые паблики пишут о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Также они отмечают: в случае боевого вылета бомбардировщики войдут в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион в период с 03:00 до 04:30. ПС: скоростная движется цель из Черкасской области на Виннитчину. Жители Ивано-Франковской области слышали взрыв. Телеграм-каналы указывают на одну крылатую ракету на Львовщине мимо Бибрки с северным курсом. Силы обороны призывают особенно Тернопольщину и Хмельнитчину находиться в укрытиях. Воздушные силы отмечают то, что враг запустил ракеты типа "Кинжал". Через Житомирскую область они движутся в юго-западном направлении. Крылатая ракета с Тернопольщины движется в западном направлении. В частности, как пишут телеграм-каналы, в сторону Стрыя под Львовом. Другая ракета в Винницкой области с западным курсом. Ракеты изменили курс с Киевщины на Виннитчину. Мониторинговые паблики пишут о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России на аэродроме "Саваслейка". Это истребитель, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны. Крылатая ракета через Черкасскую область движется в направлении Киевщины, а именно – в сторону Белоцерковского района. Также фиксируют цель в Хмельницкой области в западном направлении. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Одну цель фиксировали в Винницкой области по состоянию на 23:03 в северо-западном направлении. Другая крылатая ракета была в направлении на Кропивницкий, но около 23:09 изменила курс на Черкасскую область. Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и всей Украины, а именно – таких регионов: Около 22:05 Воздушные силы писали об угрозе применения баллистики с северо-востока. В 22:50 стало известно о ракете на Николаевщине в северном направлении. Через несколько минут зафиксировали 3 ракеты в северо-западном направлении.
Отбои начали распространяться по Украине.
Мониторинговые паблики пишут о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".
Также они отмечают: в случае боевого вылета бомбардировщики войдут в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион в период с 03:00 до 04:30.
ПС: скоростная движется цель из Черкасской области на Виннитчину.
Жители Ивано-Франковской области слышали взрыв. Телеграм-каналы указывают на одну крылатую ракету на Львовщине мимо Бибрки с северным курсом.
Силы обороны призывают особенно Тернопольщину и Хмельнитчину находиться в укрытиях.
Воздушные силы отмечают то, что враг запустил ракеты типа "Кинжал". Через Житомирскую область они движутся в юго-западном направлении.
Крылатая ракета с Тернопольщины движется в западном направлении. В частности, как пишут телеграм-каналы, в сторону Стрыя под Львовом. Другая ракета в Винницкой области с западным курсом.
Ракеты изменили курс с Киевщины на Виннитчину.
Мониторинговые паблики пишут о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России на аэродроме "Саваслейка".
Это истребитель, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Крылатая ракета через Черкасскую область движется в направлении Киевщины, а именно – в сторону Белоцерковского района.
Также фиксируют цель в Хмельницкой области в западном направлении.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Одну цель фиксировали в Винницкой области по состоянию на 23:03 в северо-западном направлении. Другая крылатая ракета была в направлении на Кропивницкий, но около 23:09 изменила курс на Черкасскую область.
Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и всей Украины, а именно – таких регионов:
Около 22:05 Воздушные силы писали об угрозе применения баллистики с северо-востока. В 22:50 стало известно о ракете на Николаевщине в северном направлении. Через несколько минут зафиксировали 3 ракеты в северо-западном направлении.