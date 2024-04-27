В Украине – отбой тревоги, но фиксируют взлет Ту-95

27 апреля 2024, 00:02
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Российские оккупанты не дают покоя украинцам, подвергая опасности жизни людей. Важно не пренебрегать опасностью и спускаться в укрытие.

В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога. Больше о ракетной опасности и выпущенных врагом целях читайте в материале 24 Канала.

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00:00, 27 апреля

Отбои начали распространяться по Украине.

23:55, 26 апреля

Мониторинговые паблики пишут о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Также они отмечают: в случае боевого вылета бомбардировщики войдут в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион в период с 03:00 до 04:30.

23:40, 26 апреля

ПС: скоростная движется цель из Черкасской области на Виннитчину.

23:39, 26 апреля

Жители Ивано-Франковской области слышали взрыв. Телеграм-каналы указывают на одну крылатую ракету на Львовщине мимо Бибрки с северным курсом.

23:36, 26 апреля

Силы обороны призывают особенно Тернопольщину и Хмельнитчину находиться в укрытиях.

23:33, 26 апреля

Воздушные силы отмечают то, что враг запустил ракеты типа "Кинжал". Через Житомирскую область они движутся в юго-западном направлении.

23:29, 26 апреля

Крылатая ракета с Тернопольщины движется в западном направлении. В частности, как пишут телеграм-каналы, в сторону Стрыя под Львовом. Другая ракета в Винницкой области с западным курсом.

23:25, 26 апреля

Ракеты изменили курс с Киевщины на Виннитчину.

23:20, 26 апреля

Мониторинговые паблики пишут о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России на аэродроме "Саваслейка".

Это истребитель, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
 

23:15, 26 апреля

Крылатая ракета через Черкасскую область движется в направлении Киевщины, а именно – в сторону Белоцерковского района.

Также фиксируют цель в Хмельницкой области в западном направлении.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Одну цель фиксировали в Винницкой области по состоянию на 23:03 в северо-западном направлении. Другая крылатая ракета была в направлении на Кропивницкий, но около 23:09 изменила курс на Черкасскую область.

23:00, 26 апреля

Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и всей Украины, а именно – таких регионов:

  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Кировоградская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.


По всей Украине прозвучала воздушная тревога 26 апреля

Около 22:05 Воздушные силы писали об угрозе применения баллистики с северо-востока. В 22:50 стало известно о ракете на Николаевщине в северном направлении. Через несколько минут зафиксировали 3 ракеты в северо-западном направлении.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак