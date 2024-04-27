В Украине – отбой тревоги, но фиксируют взлет Ту-95

Российские оккупанты не дают покоя украинцам, подвергая опасности жизни людей. Важно не пренебрегать опасностью и спускаться в укрытие.

В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога. Больше о ракетной опасности и выпущенных врагом целях читайте в материале 24 Канала.

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