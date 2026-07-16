В Киеве и многих городах проходят митинги против отставки Федорова: эксклюзивные кадры
15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Многие украинцы не поддержали это решение, поэтому утром 16 июля в Киеве и многих других городах начались мирные митинги.
Организаторы акций заявляют, что скандируют против постоянных перестановок в правительстве и "замены эффективных министров на удобных приспособленцев". 24 Канал рассказывает, как проходят мирные акции в поддержку Федорова.
Как проходят митинги в поддержку Федорова?
Утром 16 июля украинцы начали собираться в Киеве. В руках – плакаты с надписями вроде "Война не прощает ошибок" и "Дроны тоже в отставку?".
Митинг в Киеве / Фото Дарины Труновой, 24 Канал
Нам не все равно!
– скандируют киевляне.
Митинг в поддержку Федорова: смотрите видео
Киевляне вышли в поддержку Федорова: смотрите видео
Жители Ровно также вышли в центральную часть города, чтобы поддержать Михаила Федорова. Некоторые даже отпросились с работы ради этого.
"Не трогай то, что работает",
– призывают участники митинга.
Митинг в Ровно / Фото Полины Буяновой, 24 Канал
Митинг в Ровно: смотрите видео
К акциям присоединился и Ивано-Франковск. Туда вышли не только местные жители, но и, например, жители Запорожья.
Верните Федорова обратно!
– скандируют участники митинга.
Акция в поддержку Федорова / Фото София Трощук, 24 Канал
Акция в поддержку Федорова: смотрите видео
Люди подчеркивают, что "Украине нужны реформы, а не совок" и "Технологии, а не мясо".
Митинг в Ивано-Франковске: смотрите видео
Одна из участниц митинга призвала освобождать не Федорова, а пленных.
Почему люди вышли на митинги: смотрите видео
Во Львове тоже проходит митинг в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.
Митинг во Львове: смотрите видео
Поддержать Михаила Федорова вышли и в Одессе.
Впервые у нас министр обороны не ворует, борется с незаконными тендерами. Вы видите, что происходит с НПЗ, как бомбят и горит у россиян. А вчера, когда появилась новость о том, что Федорова снимают, россияне очень сильно обрадовались. Я против того, чтобы у нас был министр обороны, которому радуются россияне,
– сказал один из участников митинга в эфире Суспильне.
Акция в поддержку Федорова / Фото Суспильного
В Николаеве тоже прошли маршем по улице Соборной и скандируют лозунги "Верните Федорова", "Руки прочь от Федорова" и "Федоров – наш министр обороны".
Протест в Николаеве / Фото Суспильного