В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Утром в Киеве и в большинстве областей Украины прозвучали воздушные тревоги. Напоминаем о важности находиться в укрытиях во время сирен. Не рискуйте собственной жизнью.
Неспокойным это утро выдалось для жителей нескольких областей Украины. Их жителей разбудили воздушные тревоги, свидетельствующие о возможной угрозе как ракетного, так и удара с использованием дронов-камикадзе. Не игнорируйте сирены и отправляйтесь к укрытиям.
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В каких областях прозвучали сирены
- Киевская (с 04:40);
- Полтавская (с 06:24);
- Черкасская (с 06:27);
- Кировоградская (с 06:28);
- Днепропетровская (с 06:28);
- Николаевская (с 06:35).
По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог выглядит так / Скриншот
Карта воздушных тревог после 07:00 продолжила "краснеть". Сирены раздались также в Запорожской, Харьковской и Донецкой, Сумской и Херсонской областях. В 07:18 воздушную тревогу объявили и жителям Одесской области, а еще через несколько минут – в Черниговской.
Доподлинно неизвестно, какого рода угрозу следует ожидать украинцам. Российские военные могут наносить как ракетные удары, так и терроризировать мирное население дронами-камикадзе. Так что не стоит недооценивать уровень опасности.
Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – отправляйтесь к укрытию. Возьмите с собой тревожный чемоданчик, документы и запас продовольствия. Находиться в укрытии следует, пока не будет сигнала об отбое. Берегите себя и будьте ответственны за свою жизнь.
В Кривом Роге раздались взрывы
Об этом в 06:45 сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что их слышали в северной части города. Так что жителей попросил не покидать укрытий.
17 октября Киев атаковали дронами
Напомним, что 17 октября российские военные атаковали дронами-камикадзе столицу. В результате погибли 4 человека.
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