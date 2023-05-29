В Киеве во время тревоги раздались взрывы в центральных районах: работает ПВО

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население нашего государства. В частности, из-за активизации захватчиков воздушную тревогу объявили в Киеве, области, а также в других регионах.

В понедельник, 29 мая, около 11:10 воздушная тревога прозвучала в Киевской области. Через некоторое время телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в столице.

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Взрывы в Киеве

В Киевской городской военной администрации констатировали, что беспокоиться не стоит, ведь это работают системы противовоздушной обороны.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы и уточнил, что зафиксировали их в центральных районах города.

Взрывы в городе. В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях,

– написал глава Киева.

Также он добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, что пылают на проезжей части дороги в Оболонском районе.



Обломок сбитой ракеты в Киеве / Фото Кличко

Тушение обломка воздушной цели в Оболонском районе / Фотография КГВА

Через некоторое время в КГВА сообщили, что также обломок воздушной цели упал в Подольском районе – Кличко проинформировал об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

По состоянию на 11:45 было зафиксировано 6 обломков ракет в разных районах столицы:

Оболонский район:

возле АЗС; на дорожное покрытие с возгоранием; на зеленую зону;

Деснянский район – на территорию одного из парков;

Днепровский район – на дорожное покрытие в разных местах.

Тревоги в других городах

Отметим, что около 11:45 воздушная тревога заполонила все центральные, северные, западные и почти все восточные области. В частности, сигналы предупреждения услышали жители:

Черниговской;

Житомирской;

Полтавской;

Винницкой;

Кировоградской;

Сумской;

Львовской;

Тернопольской:

Волынской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской;

Ровненской;

Черновицкой;

и Черкасской областей.

Карта тревог на 11:45, 29 мая / alerts.in.ua

Следует позаботиться о безопасности

Отбои во всех регионах раздались около 12:25.

Следует сказать, что враг очень коварный и в последние недели особенно активно атакует все регионы нашего государства с помощью крылатых ракет, дронов и других видов вооружения. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать своей безопасностью.

Собственно, в ночь на 29 мая российские оккупанты обстреляли наше государство.