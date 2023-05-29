В Киеве во время тревоги раздались взрывы в центральных районах: работает ПВО
Источник:Киевская ОВА
Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население нашего государства. В частности, из-за активизации захватчиков воздушную тревогу объявили в Киеве, области, а также в других регионах.
В понедельник, 29 мая, около 11:10 воздушная тревога прозвучала в Киевской области. Через некоторое время телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в столице.
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Взрывы в Киеве
В Киевской городской военной администрации констатировали, что беспокоиться не стоит, ведь это работают системы противовоздушной обороны.
Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы и уточнил, что зафиксировали их в центральных районах города.
Взрывы в городе. В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях,
– написал глава Киева.
Также он добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, что пылают на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Обломок сбитой ракеты в Киеве / Фото Кличко
Через некоторое время в КГВА сообщили, что также обломок воздушной цели упал в Подольском районе – Кличко проинформировал об одном пострадавшем, которого госпитализировали.
По состоянию на 11:45 было зафиксировано 6 обломков ракет в разных районах столицы:
- Оболонский район:
- возле АЗС;
- на дорожное покрытие с возгоранием;
- на зеленую зону;
- Деснянский район – на территорию одного из парков;
- Днепровский район – на дорожное покрытие в разных местах.
Тревоги в других городах
Отметим, что около 11:45 воздушная тревога заполонила все центральные, северные, западные и почти все восточные области. В частности, сигналы предупреждения услышали жители:
- Черниговской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Винницкой;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Львовской;
- Тернопольской:
- Волынской;
- Хмельницкой;
- Ивано-Франковской;
- Ровненской;
- Черновицкой;
- и Черкасской областей.
Следует позаботиться о безопасности
Следует сказать, что враг очень коварный и в последние недели особенно активно атакует все регионы нашего государства с помощью крылатых ракет, дронов и других видов вооружения. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать своей безопасностью.
Собственно, в ночь на 29 мая российские оккупанты обстреляли наше государство.
- На Киев захватчики запустили крылатые ракеты типа Х-101/555 из акватории Каспийского моря и ударные беспилотники Shahed. Важно, что это уже 15 по счету атака БПЛА на столицу с начала мая. В результате этого пострадавших нет, однако есть определенные разрушения инфраструктуры.
- В то же время были попадания в один из военных объектов Хмельницкой области, из-за чего пострадали 5 летательных аппаратов. Начались работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
- Также в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру, о чем сообщил представитель ОВА Сергей Братчук.