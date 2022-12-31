В Киеве и области слышны новые взрывы: в небе вражеские беспилотники

В Киеве и в Киевской области повторная волна взрывов. Сообщают о наличии вражеских беспилотников в небе и работе противовоздушной обороны.

Работу ПВО подтвердили в Киевской военной администрации.Около 16:00 в столице объявили отбой воздушной тревоги, длившейся 4 часа.

Внимание В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых

В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наша ПВО,

– говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили о двух разведывательных "Орланах" в небе.

Атака на Киев сегодня: главное

Около 12 часов в столице сообщили о ракетной опасности. Впоследствии в Киеве раздались взрывы Российские ракеты целенаправленно летели в жилые массивы столицы.

В Офисе президента показали ужасающие фото последствий прилетов. Известно, что кафиры попали в Голосеевский и Печерский районы Киева.

В Киеве погиб пожилой мужчина и 11 пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе . Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Известно также, что во время обстрела столицы ранен журналист из Японии.

Последствия сегодняшней атаки Киева / Фото ОП, Виталий Юрасов