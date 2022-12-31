В Киеве и области слышны новые взрывы: в небе вражеские беспилотники

31 декабря 2022, 15:55
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В Киеве и в Киевской области повторная волна взрывов. Сообщают о наличии вражеских беспилотников в небе и работе противовоздушной обороны.

Работу ПВО подтвердили в Киевской военной администрации.Около 16:00 в столице объявили отбой воздушной тревоги, длившейся 4 часа.

Внимание В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых

В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наша ПВО,
– говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили о двух разведывательных "Орланах" в небе.

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Последствия сегодняшней атаки Киева / Фото ОП, Виталий Юрасов

 

Автор: Анастасія Лукашевська