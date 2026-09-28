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24 Канал Новости Украины В Киеве и области слышны взрывы
28 сентября, 06:36
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Обновлено - 06:50, 28 сентября

В Киеве и области слышны взрывы

Анастасия Колесникова

Россия атакует Киев и область реактивными дронами. В столичном регионе слышны взрывы.

Около половины шестого утра воздушная тревога распространилась по Киевщине, впоследствии она раздалась и в столице. 

Какие последствия атаки на Киев и область?

В 06:33 КОВА предупредила о работе ПВО в регионе. 

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги,
 – призывали в администрации. 

Приблизительно в это же время взрывы прогремели в Киеве. По данным Воздушных сил, враг атаковал сразу несколько районов столицы реактивными дронами. 

В частности, военные предупреждали об опасности для Оболони, Печерска, Шулявки и Лукьяновки. 

Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе дрон попал в офисное здание. Экстренные службы направляются на место происшествия. 

Заметим, что и ночью террор Киева не прекращался. Власти сообщали, что в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА.

Постоянные удары врага испытывает и область. Так, поздно вечером 27 сентября россияне попали по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке. 

В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Также в Бориспольском районе, в Счастливом, поврежден легковой автомобиль. В Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажка.

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