В Киеве и области слышны взрывы

Россия атакует Киев и область реактивными дронами. В столичном регионе слышны взрывы.

Около половины шестого утра воздушная тревога распространилась по Киевщине, впоследствии она раздалась и в столице.

Какие последствия атаки на Киев и область?

В 06:33 КОВА предупредила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги,

– призывали в администрации.

Приблизительно в это же время взрывы прогремели в Киеве. По данным Воздушных сил, враг атаковал сразу несколько районов столицы реактивными дронами.

В частности, военные предупреждали об опасности для Оболони, Печерска, Шулявки и Лукьяновки.

Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе дрон попал в офисное здание. Экстренные службы направляются на место происшествия.

Заметим, что и ночью террор Киева не прекращался. Власти сообщали, что в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА.

Постоянные удары врага испытывает и область. Так, поздно вечером 27 сентября россияне попали по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке.

В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Также в Бориспольском районе, в Счастливом, поврежден легковой автомобиль. В Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажка.