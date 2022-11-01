В Киеве и области света может не быть неделями

Киевская ОВА призывает людей готовиться к развитию событий, всегда иметь запасы пищи и воды, заряженные мобильные телефоны. Может сложиться такая ситуация, что света не будет неделями.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба подчеркнул, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

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Людей призывают быть готовыми

Киевская ОВА готовится к длительным отключениям света в столице и области. Сейчас в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, есть пища, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева.

Мы как областная военная администрация готовимся к любому развитию событий, в том числе и самому сложному. Люди должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы пищи и воды. Должны быть заряжены мобильные телефоны,

– заявил глава ОВА.

Света может не быть 2 недели или больше

Ситуация с электроэнергией в Киевской области будет зависеть от того, какие повреждения нанесут оккупанты энергетической инфраструктуре. То есть в теории света может не быть недели, или меньше или больше.

Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предугадать условия поражения. То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому,

– сказал Кулеба.

Часть Киева – без света и отопления

Вечером 1 ноября в Киеве применили аварийное отключение света. Несколько районов остались без электроэнергии.

Экстренное отключение света применили для жителей Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки. Света там не будет до конца дня.

Кроме того, после ракетных обстрелов 31 октября в некоторых районах города отсутствует отопление. Мэр города пообещал, что его восстановят как можно скорее.​

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