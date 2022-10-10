В Киеве и области тревога, сообщают о сбитом беспилотнике

В Киеве снова воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Сообщается о сбитии беспилотника.

Воздушная тревога была объявлена в столице в 15:14. Около 15:44 очевидцы сообщили о работе ПВО в городе. Впоследствии появилась информация о сбитом беспилотнике.

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Официальных комментариев по поводу последствий атаки врага пока не было.

Главное о ракетных обстрелах Киева

Сегодня, 10 октября, российские войска совершили несколько ракетных обстрелов столицы Украины. В результате ударов по разным районам Киева погибли 6 человек, еще более 50 получили ранения, около 40 из них нуждались в госпитализации.

Известно также о пострадавших и в результате попадания вражеских ракет по населенным пунктам района. В частности, 6 человек пострадали на Обуховщине – один из мужчин в тяжелом состоянии. В Броварском районе есть погибший и раненый. В Вышгородском районе двое пострадавших, их состояние удовлетворительное.

Алексей Кулеба сообщил, что во время воздушной тревоги, которая длилась более 5 часов, в Киевской области повреждены 2 объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.



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