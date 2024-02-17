В Киеве и половине областей была тревога: в ВСУ предупреждали об угрозе баллистики
В Украине днем 17 февраля начала распространяться тревога. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
Тревога начала распространяться по стране в 11:58. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.
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Отбой воздушной тревоги
– проинформировали Воздушные силы.
– сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Тревога распространилась на Север
В части областей объявили воздушную тревогу
В Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
В Запорожье прогремел взрыв.
Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях,
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения враг баллистического вооружения. Из-за этого начали объявлять воздушную тревогу.
Россия атаковала ракетами 16 февраля: что известно
- Днем 16 февраля Россия атаковала Украину ракетами. Сначала Воздушные силы объявили об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
- Впоследствии в ВСУ также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом.
- Оккупанты атаковали Полтавскую область. Так, в 14:58 в Кременчуге прогремели взрывы. Впоследствии в Кременчугском и Миргородском районах также слышали звуки взрывов.