В Киеве и половине областей была тревога: в ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

В Украине днем 17 февраля начала распространяться тревога. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Тревога начала распространяться по стране в 11:58. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

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12:30, 17 февраля Отбой воздушной тревоги В Украине объявили отбой воздушной тревоги. Отбой угрозы применения баллистического вооружения,

– проинформировали Воздушные силы. 12:09, 17 февраля В Запорожье прогремел взрыв. Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях,

– сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. 12:05, 17 февраля Тревога распространилась на Север Из-за угрозы баллистики тревога распространилась на Север. Так, "красными" стали Черниговская, Киевская, Житомирская, а также Черкасская области.

Карта тревог по состоянию на 12:05 17 февраля 2024 года 12:00, 17 февраля По состоянию на сейчас воздушная тревога распространилась на: Киев,

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецкую,

Запорожскую,

Днепропетровскую,

Кировоградскую,

Винницкую области.

Карта тревог на 12:00 17 февраля 2024 года 11:58, 17 февраля В части областей объявили воздушную тревогу В Воздушных силах предупредили об угрозе применения враг баллистического вооружения. Из-за этого начали объявлять воздушную тревогу.

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