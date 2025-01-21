В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза применения баллистики

Вечером 21 января в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины, сообщает 24 Канал. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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