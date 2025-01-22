УКР РУС
22 января 2025, 17:09
3

В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: какая причина

Ирина Марцияш

Вечером 22 января в столице на ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза применения баллистического вооружения

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

17:32, 22 января

Отбой угрозы, кроме Сумской области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения, – сообщили в Воздушных силах.

17:31, 22 января

В Киеве и ряде областей объявили отбой тревоги.

17:16, 22 января

Где объявлена тревога

17:10, 22 января

Скоростная цель на севере Черниговщины, курс западный.

17:07, 22 января

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в ПС.