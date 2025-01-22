В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: какая причина
Вечером 22 января в столице на ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза применения баллистического вооружения
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
Отбой угрозы, кроме Сумской области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения, – сообщили в Воздушных силах. В Киеве и ряде областей объявили отбой тревоги. Скоростная цель на севере Черниговщины, курс западный. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
Где объявлена тревога
– сообщили в ПС.
Отбой угрозы, кроме Сумской области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения, – сообщили в Воздушных силах.
В Киеве и ряде областей объявили отбой тревоги.
Скоростная цель на севере Черниговщины, курс западный.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,