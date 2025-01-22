В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: какая причина

Вечером 22 января в столице на ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза применения баллистического вооружения

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.