Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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17:16, 22 січня
Де оголошена тривога
17:10, 22 січня
Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курс західний.
17:07, 22 січня
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили в ПС.