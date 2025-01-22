Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

Дивіться також Ворог масовано атакував Україну дронами, є руйнування та поранені: усе про нічну атаку 22 січня

17:16, 22 січня Де оголошена тривога

17:10, 22 січня Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курс західний.