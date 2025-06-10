В Киеве и ряде областей объявили тревогу: было движение скоростной цели на один из регионов
- Вечером во вторник, 10 июня, в ряде областей Украины была объявлена тревога.
- В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
В ряде областей Украины вечером 10 июня была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стала угроза баллистики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем следовать в укрытие гражданской защиты.
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Воздушная тревога в Украине
Вечером во вторник, 10 июня, в нескольких регионах начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. В частности, по состоянию на 18:23 тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут сигнал тревоги звучал уже в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.
Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Тогда же в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
Добавим, что военные также сообщали о скоростной цели на Сумщину.
По состоянию на 18:40 в ПС не информировали об отбое угрозы.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.