Была угроза ракетных ударов: в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога
17 июля 2023, 10:17Читати новину українською
Утром 17 июля в Киеве и в нескольких областях срочно объявляли воздушную тревогу. Это было связано с активностью Ту-22м3.
В Воздушных силах предупреждали об опасности. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.
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Прошлая атака украинских городов: что известно
- Как сообщал городской голова Игорь Терехов, поздно вечером 16 июля Харьков снова оказался под ударом. По предварительной информации, были зафиксированы обстрелы Основянского района.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вчера вечером около 19.00 и 22.00 враг дважды обстрелял Харьков ракетами С-300. Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией России, а в городе зафиксировано 4 попадания на территории предприятия в Основянском районе. К сожалению, погиб гражданский мужчина.
- Еще трое мужчин 41-го, 30-ти и 33-х лет получили ранения и были госпитализированы, состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте.
- Кроме этого, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что около часа враг атаковал область беспилотниками. К счастью, оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ПвК "Восток".