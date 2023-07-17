Была угроза ракетных ударов: в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога

Утром 17 июля в Киеве и в нескольких областях срочно объявляли воздушную тревогу. Это было связано с активностью Ту-22м3.

В Воздушных силах предупреждали об опасности. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

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Причина тревоги – вражеские Ту-22м3 передислоцируются с аэродрома "Шайковка" на аэродром "Моздок".Начались отбои в других областях. Запуски не зафиксированы, небо чистое.В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.Вероятно, идет передислокация 2 бортов на аэродром Моздок. Эти борта несколько дней назад отстрелялись по Запорожью и вернулись на Шайковку, сообщают мониторинговые группы.В Воздушных силах заявили, что есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БПЛА.В Черниговской области вражеский разведывательный дрон. Тревога связана с вражеской активностью Ту-22м3 в районе Курска. Пока что без пусков.Активность Ту-22м3 вдоль Северо-Восточной границы.Тревога распространяется по стране.



Актуальная карта тревог

Прошлая атака украинских городов: что известно

Как сообщал городской голова Игорь Терехов, поздно вечером 16 июля Харьков снова оказался под ударом. По предварительной информации, были зафиксированы обстрелы Основянского района.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вчера вечером около 19.00 и 22.00 враг дважды обстрелял Харьков ракетами С-300. Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией России, а в городе зафиксировано 4 попадания на территории предприятия в Основянском районе. К сожалению, погиб гражданский мужчина.

Еще трое мужчин 41-го, 30-ти и 33-х лет получили ранения и были госпитализированы, состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте.

Кроме этого, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что около часа враг атаковал область беспилотниками. К счастью, оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ПвК "Восток".

В Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте сигналами тревоги и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие.