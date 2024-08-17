В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: предупреждают об угрозе баллистики

В обед 17 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В частности, тревога дошла до столицы. Отметим, что она связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.

Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также В Кривом Роге прогремели взрывы