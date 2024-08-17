В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: предупреждают об угрозе баллистики
В обед 17 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В частности, тревога дошла до столицы. Отметим, что она связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.
Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
В каких регионах воздушная тревога
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.