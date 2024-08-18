На Киевщине прогремели взрывы: в большинстве областей – отбой воздушной тревоги

18 августа 2024, 06:53
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Автор: Виктория Кульженко

В части областей Украины звучала сирена, которая извещала о воздушной тревоге. В частности, ее слышали в столице.

Утром 18 августа ряд регионов Украины "покраснел". Россия запускала по нашей территории ракеты, однако в 7:34 начали объявлять отбои.

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07:36, 18 августа

После этого пошли отбои.

07:35, 18 августа

На Киевщине прогремели взрывы

Мониторинговые каналы написали о взрывах на Киевщине.

07:27, 18 августа

Воздушные силы призвали киевлян срочно пройти в укрытие.

07:27, 18 августа

Сообщают о возможной работе ПВО в Киевской области.

07:20, 18 августа

Ракета изменила курс

Ракета изменила курс. Теперь она направляется в Киевскую область.

07:18, 18 августа

Воздушная тревога продолжает распространяться по стране.

07:17, 18 августа

Воздушные силы написали о направлении ракеты на Юг.

07:12, 18 августа

Ракета движется на малых высотах

Мониторинговые каналы отмечают, что ракета продолжает движение на малых высотах. Она находится на границе Черкасской и Киевской областей.

07:08, 18 августа

Ракета в Черкасской области.

07:03, 18 августа

Другой мониторинговый канал настаивает, что ракета продолжила движение и перелетела в Полтавскую область.

07:01, 18 августа

Ракета прекратила существование

Мониторинговые каналы пишут, что ракета прекратила свое существование в пределах Черниговской области. В то же время воздушная тревога продолжается до отбоя.

06:56, 18 августа

Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты из Нежина на Прилуки Черниговской области.

06:56, 18 августа

Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики. Воздушные силы написали о ракетной опасности.

06:55, 18 августа

Ракета на Киевщину

Воздушные силы известили о движении ракеты на Киевскую область.