На Киевщине прогремели взрывы: в большинстве областей – отбой воздушной тревоги

В части областей Украины звучала сирена, которая извещала о воздушной тревоге. В частности, ее слышали в столице.

Утром 18 августа ряд регионов Украины "покраснел". Россия запускала по нашей территории ракеты, однако в 7:34 начали объявлять отбои.

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