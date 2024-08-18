На Киевщине прогремели взрывы: в большинстве областей – отбой воздушной тревоги
В части областей Украины звучала сирена, которая извещала о воздушной тревоге. В частности, ее слышали в столице.
Утром 18 августа ряд регионов Украины "покраснел". Россия запускала по нашей территории ракеты, однако в 7:34 начали объявлять отбои.
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После этого пошли отбои. Мониторинговые каналы написали о взрывах на Киевщине. Воздушные силы призвали киевлян срочно пройти в укрытие. Сообщают о возможной работе ПВО в Киевской области. Ракета изменила курс. Теперь она направляется в Киевскую область. Воздушная тревога продолжает распространяться по стране. Воздушные силы написали о направлении ракеты на Юг. Мониторинговые каналы отмечают, что ракета продолжает движение на малых высотах. Она находится на границе Черкасской и Киевской областей. Ракета в Черкасской области. Другой мониторинговый канал настаивает, что ракета продолжила движение и перелетела в Полтавскую область. Мониторинговые каналы пишут, что ракета прекратила свое существование в пределах Черниговской области. В то же время воздушная тревога продолжается до отбоя. Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты из Нежина на Прилуки Черниговской области. Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики. Воздушные силы написали о ракетной опасности. Воздушные силы известили о движении ракеты на Киевскую область.
На Киевщине прогремели взрывы
Ракета изменила курс
Ракета движется на малых высотах
Ракета прекратила существование
Ракета на Киевщину
После этого пошли отбои.
Мониторинговые каналы написали о взрывах на Киевщине.
Воздушные силы призвали киевлян срочно пройти в укрытие.
Сообщают о возможной работе ПВО в Киевской области.
Ракета изменила курс. Теперь она направляется в Киевскую область.
Воздушная тревога продолжает распространяться по стране.
Воздушные силы написали о направлении ракеты на Юг.
Мониторинговые каналы отмечают, что ракета продолжает движение на малых высотах. Она находится на границе Черкасской и Киевской областей.
Ракета в Черкасской области.
Другой мониторинговый канал настаивает, что ракета продолжила движение и перелетела в Полтавскую область.
Мониторинговые каналы пишут, что ракета прекратила свое существование в пределах Черниговской области. В то же время воздушная тревога продолжается до отбоя.
Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты из Нежина на Прилуки Черниговской области.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики. Воздушные силы написали о ракетной опасности.
Воздушные силы известили о движении ракеты на Киевскую область.