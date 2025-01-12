В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Утром 12 января в нескольких регионах Украины раздалась сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе ракетных обстрелов.

В ночь на 12 января Россия совершила атаку дронами. Силы ПВО уничтожили 64 цели. Около 11:00 в столице и ряде областей объявили ракетную опасность, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Возможные воздушные удары

Так, в сообщении военных говорится о вероятности применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога. После 11.24 начались отбои. Пока опасность отменили для всех областей, кроме Сумской.

Впрочем, уже около 11:55 Воздушные силы снова заявили об угрозе баллистики для некоторых регионов.

Обратите внимание! Страна-агрессорка терроризирует не только украинцев, но и собственное население. Так, 11 января Россия ударила из авиации по интернату с пожилыми людьми в Судже на Курщине. В результате атаки погибла женщина.

К слову, в последнее время захватчики уменьшили использование смертоносных КАБов. По словам эксперта, на это есть две причины. Во-первых, это увеличение времени подлета. Это стало возможным благодаря предоставлению разрешения на удары в глубь России. Кроме того, в осенне-зимний период точность ударов снижается из-за обледенения. Противообледенительных систем в механизмах планирования авиабомб нет и быть не может.