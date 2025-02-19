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24 Канал Главные новости В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая была причина
19 февраля, 13:08
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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая была причина

Ирина Марцияш

Днем в среду, 19 февраля, в ряде регионов Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Воздушная тревога 19 февраля

13:21, 19 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– указали в Воздушных силах.

13:19, 19 февраля

В Киеве и еще в нескольких областях объявили отбой тревоги.

13:14, 19 февраля

Где сейчас воздушная тревога

13:08, 19 февраля

Угроза применения баллистического вооружения , в областях где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в ПС.

13:05, 19 февраля

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.