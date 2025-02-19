В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая была причина

Днем в среду, 19 февраля, в ряде регионов Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Воздушная тревога 19 февраля