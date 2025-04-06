В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Вечером 6 апреля воздушная тревога раздавалась в ряде украинских регионов. Военные предупредили о ракетной опасности.

В 20.15 для подавляющей части Украины объявили угрозу ракетных ударов, передает 24 Канал.

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Где опасность баллистики

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога!,

– уточнили Воздушные силы.

В 20:45 начались отбои.

Где объявили тревогу: смотрите на карте

Напомним, что ночью и утром 6 апреля Россия совершила комбинированную атаку на Украину с использованием 132 дронов и ракет, из которых 53 были сбиты украинскими силами ПВО. Во время атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская. Враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ, "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БПЛА типа "Шахед".