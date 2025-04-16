В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
- В Киеве и ряде областей 16 апреля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.
- Мониторинговые каналы сообщали о вероятном пуске "Искандеров" или систем ПВО С-300/С-400 с востока.
В среду, 16 апреля, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Читайте также Российская армия ударила по Херсону: в сети появилось видео последствий обстрела
В Украине раздавалась воздушная тревога
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:36. После этого она распространилась также на ряд центральных, северных и южных областей Украины.
Тогда же Воздушные силы ВСУ написали об ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
Угроза баллистики!
– говорится в следующем сообщении.
Мониторинговые каналы также написали об угрозе баллистики с востока и отметили возможный пуск "Искандеров" или систем ПВО С-300/С-400.
Около 14.07 в Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Важно! Оперативно о тревогах, ракетной угрозе для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 16 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Одессу. В результате удара дронов в городе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.