18 апреля, 12:06
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде областей днем 18 апреля объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться по стране в 12:05.
Появилась угроза баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В Украине объявлена воздушная тревога
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– предупредили в Воздушных силах в 12:04.
Где звучит тревога: смотрите на карте