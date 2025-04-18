В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей днем ​​18 апреля объявлена ​​воздушная тревога. Она начала распространяться по стране в 12:05.

Появилась угроза баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Ночью враг атаковал 6 ракетами и 37 БпЛА: сколько удалось сбить В Украине объявлена воздушная тревога Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

– предупредили в Воздушных силах в 12:04. Где звучит тревога: смотрите на карте