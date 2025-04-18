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18 апреля, 12:06
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

София Рожик

В Киеве и ряде областей днем ​​18 апреля объявлена ​​воздушная тревога. Она начала распространяться по стране в 12:05.

Появилась угроза баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В Украине объявлена воздушная тревога

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– предупредили в Воздушных силах в 12:04.

Где звучит тревога: смотрите на карте

 