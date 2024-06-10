В Киеве и ряде областей была ракетная опасность: звучала тревога

Вечером 10 июня во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Она была связана с ракетной опасностью. Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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