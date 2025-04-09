Ракетная опасность: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

9 апреля утром в столице и нескольких областях раздалась сирена воздушной тревоги. Военные сообщили об угрозе ракетных ударов.

В 08:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, передает 24 Канал.

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Ракетная опасность

Для Киева и ряда северо-восточных регионов была объявлена ​​воздушная тревога. В 09:11 тревога распространилась на большее количество областей. Военные заявили об угрозе баллистики применения также и с восточного направления.

Где есть вероятность вражеского удара: смотрите на карте

Отметим, что на 09:00 продолжается атака российских БПЛА на Украину. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 32 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

В Днепре в результате атаки пострадали 15 человек, из них 8 госпитализированы. В городе повреждены 15 частных домов, 4 многоэтажки, почти два десятка авто, несколько предприятий, а также админздание и инфраструктура.