О 08:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, передає 24 Канал.

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Ракетна небезпека

Для Києва та низки північно-східних регіонів оголосили повітряну тривогу. О 09:11 тривога поширилася на більшу кількість областей. Військові заявили про загрозу балістики застосування також і зі східного напрямку.

Де є ймовірність ворожого удару: дивіться на карті

Зазначимо, що станом на 09:00 триває атака російських БпЛА на Україну. Станом на 08:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

У Дніпрі внаслідок атаки постраждали 15 людей, з них 8 госпіталізовані. У місті пошкоджено 15 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, майже два десятки авто, кілька підприємств, а також адмінбудівля та інфраструктура.