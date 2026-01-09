Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

19:27, 9 января

В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.

Взрыв в Харькове. Предварительно – в Слободском районе. Детали уточняем,
– написал мэр Игорь Терехов.

19:22, 9 января

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.