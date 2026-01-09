Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Де зараз є тривога: дивіться на карті

19:29, 9 січня

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі. Деталі уточнюємо,
– написав мер Ігор Терехов.

19:22, 9 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.