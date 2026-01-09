Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі. Деталі уточнюємо, Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.19:29, 9 січня
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.