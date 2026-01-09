9 января, 19:23
Обновлено - 19:30, 9 января
В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза баллистики из России
В Киеве и ряде областей 9 января объявили тревогу. Причиной стала угроза вражеской баллистики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Де зараз є тривога: дивіться на карті
В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. Взрыв в Харькове. Предварительно – в Слободском районе. Детали уточняем, Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
19:27, 09 января
– написал мэр Игорь Терехов.
19:22, 09 января
