Укр Рус
24 Канал Главные новости В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза баллистики из России
9 января, 19:23
2
Обновлено - 19:30, 9 января

В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза баллистики из России

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей 9 января объявили тревогу. Причиной стала угроза вражеской баллистики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Хизуються "Орешником", але по вуха в проблемах: інтерв'ю авіаексперта про літаки Путіна 

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Де зараз є тривога: дивіться на карті

 

19:27, 09 января

В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.

Взрыв в Харькове. Предварительно – в Слободском районе. Детали уточняем, 
– написал мэр Игорь Терехов.

19:22, 09 января

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.