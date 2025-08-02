В Киеве и ряде областей 2 августа прозвучала воздушная тревога. Причиной этого стала угроза вражеской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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