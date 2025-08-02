В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики
В Киеве и ряде областей 2 августа прозвучала воздушная тревога. Причиной этого стала угроза вражеской баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы баллистики по областям.
В Киеве отбой.
В Черниговской области прогремели взрывы, пишут местные телеграм-каналы.
Мониторинговые телеграм-каналы пишут о цели на Черниговскую область.
Мониторы писали об угрозе баллистики из Курской области.
Вероятен пуск ракет Искандер или систем ПВО С-300/С-400.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.