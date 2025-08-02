Укр Рус
24 Канал Главные новости В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики
2 августа, 08:00
2

В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей 2 августа прозвучала воздушная тревога. Причиной этого стала угроза вражеской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

08:24, 02 августа

Отбой угрозы баллистики по областям.

08:21, 02 августа

В Киеве отбой.

08:06, 02 августа

В Черниговской области прогремели взрывы, пишут местные телеграм-каналы.

08:01, 02 августа

Мониторинговые телеграм-каналы пишут о цели на Черниговскую область.

08:00, 02 августа

Мониторы писали об угрозе баллистики из Курской области.

Вероятен пуск ракет Искандер или систем ПВО С-300/С-400.

07:58, 02 августа

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.