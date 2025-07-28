В Киеве и ряде областей была угроза баллистики: объявляли воздушную тревогу
- Вдень 28 липня в низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Днем 28 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения баллистики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге 28 июля?
Днем 28 июля в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. В частности, сначала она начала звучать в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.
Вскоре ее объявили и в Киеве. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
– говорилось в сообщении в 15:52.
Через две минуты в ВС информировали о движении скоростной цели на юге Черниговщины.
Уже в 16:03 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, в ночь на 28 июля противник атаковал 331-м средством воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.