В Киеве и ряде областей была угроза баллистики: объявляли воздушную тревогу

Днем 28 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения баллистики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге 28 июля?

Днем 28 июля в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. В частности, сначала она начала звучать в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Вскоре ее объявили и в Киеве. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!

– говорилось в сообщении в 15:52.

Через две минуты в ВС информировали о движении скоростной цели на юге Черниговщины.

Уже в 16:03 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, в ночь на 28 июля противник атаковал 331-м средством воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.