В Киеве и ряде областей Украины раздавалась тревога: в чем причина

Вечером 10 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала угроза баллистики.

Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие. Это может уберечь вашу жизнь и облегчит работу защитников неба.

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Тревога в Украине

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления,

– написали Воздушные силы в 19:56.

В связи с угрозой тревога была объявлена в 8 областях, включая Киев. Угроза в Сумской области сохранялась еще с утра, в Донецкой – с 16:03.

Где была объявлена тревога 10 августа 2024 / aletrs.in.ua

В 20:16 Воздушные силы написали об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

К слову, сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске. В результате обстрела погиб один работник объекта, еще несколько ранены. Здания критического объекта получили серьезные повреждения.

Ракетные атаки на Украину

В пятницу, 9 августа, Россия также коварно атаковала Константиновку, что в Донецкой области. Под обстрел попал "Экомаркет", впоследствии стало известно, что в помещении супермаркета располагалось отделение "Новой почты".

У "Новой почте" сообщили, что часть посылок уцелела, а за уничтоженные пообещали компенсацию.

На момент удара внутри помещений находились 50 человек. Завершить разбор завалов ТЦ удалось только на следующий день, то есть 10 августа. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки есть 14 погибших. Также 44 человека получили ранения различной степени тяжести, в частности, много пострадавших, находившихся рядом с местом удара, получили контузии. Среди раненых – один из работников "Новой почты".

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Также известно, что из 8 неустановленных тел криминалистам полиции удалось идентифицировать 5. Это три женщины и двое детей, а именно девушек 2012 и 2014 года рождения. В то же время идентификация тел еще трех граждан продолжается до сих пор.