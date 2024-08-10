Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття. Це може уберегти ваше життя та полегшить роботу захисників неба.

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Тривога в Україні

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з східного напрямку,

– написали Повітряні сили о 19:56.

У зв'язку з загрозою тривогу було оголошено у 8 областях, включно з Києвом. Загроза у Сумській області зберігалася ще від ранку, у Донецькій – з 16:03.

Де була оголошена тривога 10 серпня 2024 / aletrs.in.ua

Оновлено! О 20:16 Повітряні сили написали про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

До слова, сьогодні вранці росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в Краматорську. Унаслідок обстрілу загинув один працівник об'єкта, ще декілька поранені. Будівлі критичного об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.

Ракетні атаки на Україну

У п'ятницю, 9 серпня, Росія також підступно атакувала Костянтинівку, що у Донецькій області. Під обстріл потрапив "Екомаркет", згодом стало відомо, що у приміщенні супермаркету розташовувалося відділення "Нової пошти".

У "Новій пошті" повідомили, що частина посилок вціліла, а за знищені пообіцяли компенсацію.

На момент удару всередині приміщень перебували 50 осіб. Завершити розбір завалів ТЦ вдалося лише наступного дня, тобто 10 серпня. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки є 14 загиблих. Також 44 особи зазнали поранень різного ступеня тяжкості, зокрема, багато потерпілих, що перебували поруч із місцем удару, зазнали контузії. Серед поранених – один з працівників "Нової пошти".

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Також відомо, що із 8 невстановлених тіл криміналістам поліції вдалося ідентифікувати 5. Це три жінки та двоє дітей, а саме дівчат 2012 та 2014 року народження. Водночас ідентифікація тіл ще трьох громадян триває досі.