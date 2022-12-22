В Киеве и ряде областей Украины была угроза удара с воздуха
Источник:Карта воздушных тревог
Во многих областях Украины 22 декабря объявили воздушную тревогу. Предупреждали об угрозе ракетной атаки.
Сирены начали звучать около 11:20, поэтому людям советовали спуститься в укрытие. В телеграм-канале Monitor сообщали об активности тактической авиации по линии фронта, что и было причиной воздушной тревоги.
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Однако через полчаса, около 11:45, в регионах последовали отбои.
Где объявляли воздушную тревогу
- Киев и Киевская область,
- Полтавская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская область и АР Крым.
На праздники могут быть массированные атаки
В Воздушных силах отмечают, что террористическая тактика врага не изменилась – скорее всего, он будет продолжать массированные ракетные атаки. В разведке убеждены, что новогодние праздники не остановят оккупантов, а наоборот, могут стать поводом для обстрелов.
Россияне хотят, чтобы украинцы на Новый год сидели в блэкауте, поэтому бьют по энергетической системе. Так, Россия уже запустила более 1 000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе именно по украинским электросетям.
Однако украинское ПВО готово к вероятным атакам. С течением времени эта готовность только усиливается. К примеру, 21 декабря США объявили, что передадут Украине долгожданную систему ПВО "Патриот".