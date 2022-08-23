В Киеве и ряде областей Украины звучала воздушная тревога
Утром 23 августа в Киеве, а также ряде областей Украины прозвучали воздушные тревоги. Напоминаем о важности пребывания в укрытиях до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
Беспокойным стало утро для жителей ряда областей Украины. А все потому, что сначала сирены звучали на Востоке, а затем перекинулись в Центр и Север нашего государства. Отметим, что по состоянию на 07:35 карта воздушных тревог начала "зеленеть".
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В каких областях включали сирены
- Донецкая;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Житомирская области.
Карта воздушных тревог по Украине / Скриншот карты
Чрезвычайно важно в ближайшие несколько дней не игнорировать сообщения о воздушных тревогах. Как только прозвучали сирены – отправляйтесь немедленно в укрытия. Там следует оставаться, пока не будет сообщения об отбое. Такой простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.