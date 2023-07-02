В Киеве и ряде областей Украины звучала воздушная тревога
В столице Украины и всех других областях кроме Запада объявляли воздушную тревогу. Людей призывали немедленно пройти в укрытие.
Воздушные силы ВСУ заявили, что в небо взлетел вражеский самолет Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Сирены раздались ориентировочно в 7:21 2 июля, отбои – ориентировочно в 8:09.
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Что известно о воздушной тревоге
Сирены раздались на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины. В телеграм-канале monitor сообщили, что причина тревоги – активность стратегической авиации Ту-22м3 вдоль Восточной границы.
Уточнение: (вылет – 24 Канал) Ту-22м3 с аэродрома Моздок,
– заявили Воздушные силы ВСУ.
Следует отметить, что в 7:22 в Киевской области сообщали о ракетной опасности.
Где в Украине звучит воздушная тревога / Скриншот с карты тревог Украины
Отбои воздушной тревоги в Украине начали объявлять ориентировочно в 8:09 2 июля.
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- Воздушную тревогу в ночь на 2 июля ориентировочно в 2:21 объявили в Киевской области и в ряде других областей Украины.
- Перед этим ориентировочно в 2:16 2 июля Воздушные силы ВСУ предупредили – в Киевской области (кроме Киева) есть угроза применения врагом ударных беспилотников с южного направления. Людей призывали срочно переходить в укрытие. Уже на 2:25 под угрозой применения врагом ударных дронов оказалась и столица Украины.
- Ориентировочно в 2:48 в Киеве работала противовоздушная оборона. В 3:23 в Киевской области и столице раздался отбой.
- На рассвете Киевская городская военная администрация сообщила, что украинские силы ПВО сбили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева.