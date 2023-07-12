В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: россияне атакуют "Шахедами", работает ПВО

В Киеве и нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога. Причиной тому стал запуск дронов-камикадзе "Шахед". Не игнорируйте сирены и отправляйтесь к укрытию немедленно!

В ночь на 12 июля воздушная тревога начала распространяться с Севера. Сначала ее объявили для жителей Сумской области, а затем сирены включили еще в нескольких регионах.

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Россияне атакуют дронами-камикадзе

12 июля

В Черниговской области – отбой воздушной тревоги.Воздушная тревога раздается также в Винницкой области.В Киевской ОВА отметили, что зафиксировали движение БПЛА российских захватчиков. Также сообщили, что в регионе работает ПВО.СМИ пишут, что в Киевской области прогремели взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Это может быть работа ПВО.Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к тревоге и не снимать работу ПВО.Мониторинговый канал Monitor обратился к жителям Киева. Их попросили перейти к укрытиям, быть как можно дальше от окон и стекла.Также воздушную тревогу объявили жителям Киева.Сирены известили о возможной атаке дронами в Киевской области.Объявили об угрозе с неба жителям Кировоградской области.Сирены предупредили об угрозе с неба жителей Харьковской, Черниговской областей, а также Славутича Киевской области.Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". На этот раз – в Черкасскую.

11 июля

Воздушную тревогу объявили жителям Полтавской области.Сначала сирены раздались в Сумской области.

Важно! Во время воздушной тревоги призываем вас находиться в укрытиях и не покидать их. Если вы не можете спуститься, то хоть не стойте у окон и точно не снимайте на камеру работу ПВО. Помните, что опасными могут быть как сами ракеты, так и их сбитые обломки. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.

Отметим, что 11 июля дважды звучала всеукраинская воздушная тревога. Впервые сирены извещали об угрозе около 15:00, когда начался саммит НАТО в Вильнюсе. Во второй раз – около 19:00. В двух случаях россияне поднимали в воздух ракетоносители "Кинжалов" МиГ-31К.