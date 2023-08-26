В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: предупреждали об угрозе атаки баллистикой

В части Украины после полуночи раздалась воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза атаки баллистики. Уже через 20 с лишним минут повсюду были отбои.

В течение 25 августа на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу. Причиной этого были взлеты МиГ-31К. После полуночи 26 августа сирены прозвучали в Киеве и ряде областей. Сначала были предположения, что враг снова поднял в небо ракетоносители "Кинжалов".

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Воздушная тревога предупреждала о баллистике

Воздушные силы подтвердили отбой угрозы атаки баллистическим вооружением. Будьте осторожны, покидая укрытие и не игнорируйте сирены, если их включат в течение ночи в вашей области.Стало известно об отбое воздушной тревоги в Киеве. После этого карта воздушных тревог продолжила "зеленеть". К счастью, обошлось без атак баллистики.Мониторинговые каналы отмечают, что МиГ-31К не взлетал. Также пишут, что в некоторых областях объявить воздушную тревогу могли ошибочно.Воздушные силы отметили, что существует угроза применения баллистического вооружения для жителей Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, а также Черкасской областей.Карта воздушных тревог продолжила "краснеть": Сумская, Днепропетровская, Черниговская области.Сирены предупреждали об угрозе жителей Полтавщины, Черкасщины, Харьковщины, Киева и Киевщины.Воздушную тревогу объявили жителям Донецкой области.

Подчеркиваем, что россияне очень коварны. Каждый раз, когда объявляют воздушную тревогу, ни в коем случае не игнорируйте ее. Отправляйтесь к укрытиям и находитесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Россия шесть раз поднимала МиГ-31К

Напомним, что в течение второй половины 25 августа оккупанты шесть раз поднимали в небо ракетоносители "Кинжалов". Каждый раз, когда взлетал МиГ-31К, по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Если конкретнее, то: