В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: были пуски баллистики

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена ​​вечером в субботу, 1 ноября. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Какова причина объявления воздушной тревоги?

Воздушную тревогу для части областей Украины объявили ориентировочно в 19:06. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Мониторинговые каналы сообщали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Впоследствии появилась информация о цели в пределах воздушного пространства Черниговской области.

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о том, что воздушная цель врага прекратила существование в пределах Нежинского района Черниговской области. Уже в 19:40 объявили отбой воздушной тревоги.

Что известно о прошлых атаках?