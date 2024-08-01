В Киеве и ряде областей воздушная тревога: в Воздушных силах сообщили об опасности

Вечером 1 августа объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей. В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики.

Впоследствии появилась информация о движении ракет на Кропивницкий. В городе раздавались взрывы.

призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие гражданской защиты.

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Почему объявляли воздушную тревогу

В Воздушных силах в 21:04 сообщили о воздушной тревоге для Киева и ряда областей.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики,

– говорится в сообщении.

Уже через 3 минуты появилось сообщение о движении ракет в направлении Кропивницкого. В 21:24 в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковщине.

Напомним, что часом ранее россияне ударили баллистикой и управляемыми авиационными ракетами по пригороду Днепра. Предварительно, по городу ударили "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Николаеве, в направлении города летела ракета. Впоследствии появилась информация, что взрыв произошел за пределами города.