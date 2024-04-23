В Киеве и ряде областей – отбой тревоги: Воздушные силы извещали об угрозе

Значительная часть Украины "покраснела". Известно о том, что существовала угроза использования баллистического вооружения.

Днем 23 апреля по Украине начала распространяться воздушная тревога. В 13:16 начали распространяться отбои.

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Почему прозвучали сирены

В Воздушных силах объяснили. что тревоги объявили из-за угрозы использования баллистического вооружения. Мониторинговые каналы писали о выходах баллистики из Таганрога.

Ракеты двигались в сторону Днепра и уже потом там раздались взрывы.

До объявления об отбое угрозы нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь и не пренебрегайте безопасностью.

Россия кроет украинские города огнем постоянно. В частности, часто под удар попадают прифронтовые территории.

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